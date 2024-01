Mon chat maigrit rapidement : pourquoi ?

Le poids du chat adulte fluctue légèrement au cours de sa vie. Lorsqu'il s'éloigne de son poids de forme vers la maigreur ou l'obésité, les risques médicaux augmentent. Parfois bénin et seulement passager, l'amaigrissement rapide chez un chat doit vous alerter.

Votre chat maigrit à vue d'œil de jour en jour ? Ce n'est jamais vraiment anodin. L'amaigrissement est généralement l'un des symptômes d'un problème de santé ou d'un trouble du comportement. Dans tous les cas, déterminer la cause de la perte de poids permet de la traiter au plus vite et de garantir la santé de votre chat.

Un amaigrissement naturel du chat par l'activité physique

Il n'est pas rare que le chat prenne un peu de poids à l'automne, car il constitue des réserves de graisses en prévision des froides températures. À la sortie du cocooning hivernal, il reprend une activité physique plus intense et dort moins. Il est donc normal et sans danger qu'il perde rapidement du poids. La mue du printemps le fait également paraître plus fin.

En dehors de cette variation saisonnière, le chat actif peut maigrir naturellement. Le phénomène s'observe chez l'animal qui change brusquement ses habitudes et profite d'une vie plus dynamique avec, par exemple, des enfants ou un nouvel accès à l'extérieur.

Pourquoi un problème bucco-dentaire peut expliquer la perte de poids d'un chat ?

Les chats ont une santé bucco-dentaire fragile. Ils sont sensibles à la plaque dentaire, aux dépôts de tartre, aux gingivites et aux abcès. Sans soins dentaires rapides, la douleur s'installe et empêche le chat de se nourrir correctement, avec un amaigrissement inévitable. Lorsque vous remarquez une perte de poids chez votre compagnon à quatre pattes, surveillez le contenu de sa gamelle. S'il s'alimente peu ou moins vite qu'à l'accoutumée, un problème bucco-dentaire est probable et requiert une consultation vétérinaire dans les meilleurs délais pour le soigner.

L'amaigrissement du chat causé par des parasites

La présence de parasites internes dans le système digestif du chat peut aussi expliquer sa perte de poids rapide. Pour proliférer dans les intestins de l'animal, les vers se nourrissent des nutriments alimentaires et empêchent le chat d'en profiter lui-même. Après avoir déterminé le coupable, le vétérinaire administre un traitement vermifuge pendant plusieurs jours afin de tuer les vers à tous les stades de leur cycle de vie et d'éviter les récidives à répétition. Le risque de parasitisme est plus élevé chez les chatons ainsi que chez les chats qui ont accès à l'extérieur et côtoient leurs congénères. C'est pourquoi les vétérinaires préconisent un traitement mensuel de deux à six mois puis une fois par an.

En s'abreuvant de son sang et en fatiguant le chat, les parasites externes peuvent également provoquer son amaigrissement. Ici encore, un traitement antiparasitaire permet un rapide retour à la normale.

Quelles maladies félines ont l'amaigrissement rapide pour symptôme ?

La perte de poids n'est pas toujours une conséquence, elle est parfois le symptôme d'une maladie encore silencieuse et s'accompagne souvent d'une baisse notable de l'appétit. Parmi les plus communes, citons l'insuffisance rénale, le diabète, l'arthrose, l'hyperthyroïdie et la péritonite infectieuse féline (PIF). Selon son emplacement (particulièrement sur le système digestif) et son stade d'avancement, une tumeur maligne peut aussi expliquer un amaigrissement brutal.

Par ailleurs, le chat qui maigrit brusquement peut souffrir de troubles psychologiques comme la dépression. Elle est souvent liée à un changement d'environnement (déménagement, décès du propriétaire, abandon…) et/ou au bouleversement des habitudes du félin délaissé par ses maîtres (arrivée d'un nouveau-né, emploi du temps chargé…).