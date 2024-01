Mon chat mange sa litière : que faire ?

Il n'est pas rare de voir son chat manger quelques granulés de litière. Sans danger s'il est occasionnel, ce comportement étonnant peut cacher un problème important lorsqu'il se répète. Entre curiosité juvénile, pica et carence, plusieurs raisons peuvent expliquer le phénomène.

Voir votre chat grignoter des grains de litière vous donne des hauts-le-cœur ? C'est compréhensible, car cet attrait pour ce matériau sale n'a rien d'hygiénique. Pourtant, ce comportement a différentes explications, avec une solution pour chacun.

Pourquoi mon chaton mange-t-il sa litière ?

Comme tous les bébés, le chaton est très curieux. Sa découverte du monde est essentiellement sensorielle et le goût occupe alors une place prépondérante en attendant que les autres sens se développent pleinement. Pendant les premières semaines de sa vie, le jeune chat goûte tout ce qui lui passe entre les pattes, litière comprise. Ce comportement est tout à fait normal, nécessaire à son apprentissage. La mère joue un rôle important en apprenant à son bébé à ne pas avaler n'importe quoi. Si le chaton n'est pas correctement sevré avant l'adoption, cette éducation restée inachevée peut ensuite poser problème. C'est à vous de prendre le relais et d'apprendre à votre chaton à ne pas grignoter sa litière. Un NON ferme et un détournement d'attention devraient suffire à résoudre ce défaut d'éducation en quelques jours.

Qu'est-ce que le pica ?

Le pica est une pathologie mentale qui peut atteindre autant les animaux que les humains. Ce trouble du comportement alimentaire se caractérise par une attirance irrésistible pour les produits non comestibles : terre, papier… Bien qu'il n'y ait généralement pas de danger concernant la composition du produit en lui-même, la persistance du syndrome et les quantités ingérées peuvent entraîner des problèmes digestifs comme l'occlusion intestinale. Chez le chat, cette pathologie peut résulter d'un trouble du comportement lié à un sevrage inachevé ou à de la maltraitance. Faire appel à un vétérinaire ou à un comportementaliste animalier vous aidera à décrypter les comportements déviants de votre compagnon à quatre pattes et à les résoudre. En effet, il ne faut pas les laisser s'installer durablement. Les litières industrielles parfumées peuvent contenir des produits toxiques et les déjections du chat être porteuses d'agents pathogènes. Par ailleurs, les graviers risquent de s'agglomérer dans son système digestif et de provoquer des lésions. Pour briser cette habitude potentiellement dangereuse, vous pouvez essayer de changer de produit et d'opter pour une litière végétale (copeaux de bois), au moins en attendant que son comportement évolue.

Un chat qui mange sa litière peut avoir des carences alimentaires

Si votre chat n'est pas atteint du pica, il souffre peut-être de carences alimentaires et cherche à les combler avec les moyens à sa disposition. La litière minérale contient différents oligoéléments indispensables au bon fonctionnement de son organisme tels que le calcium, le fer, le magnésium, le sodium… Doté d'un fort instinct, le chat sait de quoi il a besoin et pallie les manques lui-même. Ici encore, le vétérinaire pourra intervenir et lui prescrire un changement d'alimentation ou des compléments minéraux. Il fera peut-être aussi des analyses approfondies à la recherche d'une maladie encore silencieuse, comme l'insuffisance rénale ou hépatique, qui pourrait expliquer ce comportement.