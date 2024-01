Mon chat me réveille la nuit : que faire ?

Dans la nature, le chat est un animal nocturne qui chasse à l'aube et au crépuscule. Même domestiqué, il conserve ses instincts et ses pics d'activité de jour comme de nuit. Ce rythme de vie différent du nôtre peut troubler notre sommeil.

Comme il n'a pas à se lever le matin pour aller travailler, mais peut profiter de longues siestes au cours de la journée, le chat se moque de notre besoin de dormir. Certains semblent même mettre un point d'honneur à nous réveiller en pleine nuit. Nous analysons les raisons de ce comportement nocturne, avec des solutions pour y remédier et profiter d'un sommeil réparateur.

Trois raisons qui poussent les chats à nous réveiller la nuit

Même si, à force, on peut y voir un comportement sadique, le chat ne nous réveille pas gratuitement au milieu de la nuit. Il y a toujours une ou plusieurs raisons : la faim, l'ennui, l'envie de s'amuser, de chasser ou de sortir.

Contrairement à nous, le chat fractionne sa nourriture journalière en une quinzaine de petits repas. Dans la nature, il mange au gré de la capture de proies. Domestiqué, il garde généralement quelques croquettes pour plus tard. S'il a vidé sa gamelle trop vite, il peut vous réveiller simplement parce qu'il a faim et qu'il considère qu'il est temps de le nourrir.

Malgré sa réputation d'animal indépendant, le chat a besoin d'attention, de stimulation physique et cognitive. Si vous manquez à vos devoirs de bon maître et le négligez, il se rappellera à vous à n'importe quelle heure pour jouer et réclamer des caresses.

Enfin, le chat est doté d'une excellente vision nocturne qu'il met à profit afin d'avoir l'avantage sur ses proies. La nuit, ou du moins le crépuscule et l'aurore, sont donc propices à la chasse, mais en intérieur, la proie, c'est vous ! Il n'hésite pas à attaquer une main ou un pied qui dépasse de la couette.

Comment empêcher mon chat de perturber mon sommeil ?

Chaque nuit, le cirque recommence, votre chat vous prend pour un trampoline, vous donne des coups de pattes sur le visage, vous mordille les orteils… Il y a de quoi perdre patience, mais quelques solutions sont à tester. Le premier réflexe serait de fermer la porte de la chambre et de bloquer le félin à l'extérieur. Les chats détestant les portes fermées, il risque de faire plus de raffut que de vous laisser tranquille. Le meilleur moyen de dormir paisiblement sans mettre votre animal de compagnie dehors est donc de répondre à ses besoins avant et pendant la nuit.

Vous pouvez commencer par fractionner ses repas et lui en servir un légèrement plus copieux le soir afin qu'il fasse des réserves pour la nuit. Pour plus d'autonomie, vous pouvez acheter un distributeur de croquettes intelligent avec une ration délivrée en pleine nuit ou un jouet distributeur qu'il utilisera quand il le souhaite.

Il est également important de solliciter votre chat plusieurs fois par jour par des jeux, des parcours d'agilité, des sessions de câlins et caresses… Se sentant moins délaissé, votre compagnon à quatre pattes sera moins enclin à réclamer de l'attention au milieu de la nuit. Pensez aussi à mettre des jouets à sa disposition pour ses parties de chasse nocturnes, un arbre à chats et/ou des boîtes afin qu'il se dépense seul.

Enfin, lorsque c'est possible, laissez votre chat accéder à l'extérieur au crépuscule et dès le matin pour ne pas contrarier ses instincts naturels. Si le comportement persiste et/ou s'accompagne de symptômes inquiétants (miaulements compulsifs, malpropreté soudaine, perte d'appétit ou d'équilibre, agressivité, apathie…), n'hésitez pas à consulter un vétérinaire !