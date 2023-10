Mon chat monte sur la table : comment l'en empêcher ?

Plus les habitudes sont prises tôt, plus elles sont faciles à ancrer dans l'esprit de l'animal. C'est pourquoi l'éducation du chaton au respect des règles du foyer est primordiale. Néanmoins, habituer un chat adulte est aussi possible, même si cela demande plus de patience.

En restant ferme et en ne tolérant aucune exception, faites descendre le chat de la table et repoussez-le systématiquement dès qu'il s'approche. Crier ou frapper l'animal serait contreproductif. Cela ne servirait qu'à l'effrayer et à l'éloigner de vous. Vous pouvez toutefois simplement hausser le ton avec un NON sonore et définitif, claquer des mains ou un torchon à distance du chat afin de lui montrer qu'il vaut mieux aller ailleurs.

En prévention, le nettoyage de la table avec un produit à l'odeur de citron ou de vinaigre est un répulsif naturel efficace, tout comme une feuille d'aluminium ou de papier cuisson étendue à sa place favorite, car le chat déteste le bruit de son froissement. Enfin, ne tentez pas votre félin en laissant de la nourriture sur la table, au moins jusqu'à que l'apprentissage soit acquis.