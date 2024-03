Mon chien a la langue bleue : dois-je m'inquiéter ?

Hormis les races possédant cette particularité génétique, la langue bleue chez le chien est symptomatique d'une cyanose. Un animal cyanosé souffre d'un dysfonctionnement respiratoire et/ou cardiaque. C'est une urgence vétérinaire à prendre au sérieux.

Si la langue de votre chien devient bleue de manière subite ou progressive, cela signifie qu'il est en détresse respiratoire et a besoin de soins d'urgence. La cyanose peut avoir différentes causes et nécessite une réaction appropriée.

Qu'est-ce que la cyanose ?

L'étymologie de la cyanose parle d'elle-même : le terme vient directement de "cyan" (bleu). Lorsqu'il n'est plus correctement oxygéné, le sang appauvri continue de circuler dans l'organisme, mais il n'est plus rouge. Plus foncé, il donne une teinte bleue caractéristique aux tissus superficiels par transparence. Cette coloration bleutée est due à une cyanose périphérique (les extrémités bleuissent comme nos doigts lorsqu'ils sont exposés au froid) ou à une cyanose centrale qui affecte les muqueuses, les plus visibles étant celles de la bouche (langue, gencives, lèvres).

Pourquoi la langue de mon chien devient bleue ?

Comme l'immense majorité des animaux, la plupart des races canines ont la langue rose, exception faite du Chow-Chow, du Shar-Pei et des individus nés de leur croisement qui ont la langue plus sombre, tirant sur le bleu violacé. Une langue devenue bleue est un signe de cyanose, donc d'appauvrissement de l'organisme en oxygène. Votre chien ne respire pas correctement parce que ses voies respiratoires sont obstruées (objet coincé, collier trop serré…) ou parce que l'air ambiant est vicié et ne contient pas assez d'oxygène. Ces situations font bleuir la langue et les muqueuses de la cavité buccale en quelques instants.

Si la cyanose survient progressivement en plusieurs jours ou semaines, elle peut être liée à une insuffisance cardiaque. Le cœur ne travaille pas suffisamment ou correctement pour fournir du sang propre et oxygéné à l'organisme. Une insuffisance respiratoire est aussi parfois responsable d'une cyanose progressive. Dans tous les cas, l'animal est en détresse et doit recevoir des soins en urgence.

Que faire si la langue de mon chien devient bleue ?

Outre la cyanose de la langue, le chien montre des difficultés à respirer évidentes et le temps est compté. La première chose à faire est d'allonger doucement l'animal sur le côté, en position latérale de sécurité (PLS). Enlevez-lui son collier s'il en porte un, faites-le respirer de l'air frais, vérifiez s'il n'y a pas un objet coincé (bout d'os, de bois, de plastique…) dans la gueule et, le cas échéant, retirez-le délicatement afin de dégager les voies respiratoires obstruées. Si vous ne parvenez à résoudre le problème très vite vous-même, ne tardez pas à appeler le vétérinaire pour lui décrire les symptômes. Selon leur gravité, il vous proposera d'amener le chien au cabinet vétérinaire ou se déplacera directement. Une aide respiratoire et une intervention chirurgicale seront peut-être nécessaires pour sauver votre toutou. Le pronostic vital varie à chaque situation particulière et le chien peut garder des séquelles liées au manque d'oxygène.

Durant toute la procédure, n'oubliez pas de rester aussi calme que possible afin de ne pas accroître l'anxiété de l'animal et aggraver sa difficulté respiratoire. Et ne tentez aucun geste médical sans avis du vétérinaire, car vous pourriez faire involontairement plus de mal que de bien !