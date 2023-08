Mon chien a peur de l'orage : que faire pour le rassurer ?

Quand le tonnerre gronde en faisant trembler les murs et vibrer le sol, accompagné du flash éblouissant des éclairs et souvent de trombes d'eau ou de grêle, le chien est soumis à un stress intense. Le bruit est trop fort, la lumière est aveuglante et il ne parvient pas à identifier la menace. Face à cet ennemi invisible, l'animal devient anxieux et peut montrer des signes de panique : aboiements, gémissements, transpiration excessive, emballement du rythme cardiaque, dilatation des pupilles…

Ces manifestations d'inquiétude sont parfois exacerbées par un mauvais souvenir. Si le chien a connu un épisode orageux particulièrement fort dont il n'a pu s'abriter en sécurité, sa peur s'en trouvera d'autant plus intense.

De plus, les animaux sont plus sensibles que nous aux changements de météo. Bien avant l'orage, le chien sent la variation de pression atmosphérique, ce qui constitue déjà un stress. Lorsque l'air se charge en électricité statique, son pelage l'accumule. Cela provoque de petites décharges électriques inconfortables et douloureuses au moindre contact avec un objet métallique.