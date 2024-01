Mon chien détruit tout à la maison : comment y remédier ?

Plusieurs causes peuvent expliquer le comportement d’un chien destructeur. Il est important d’adopter la bonne attitude envers un animal qui dégrade vos affaires et la maison. Des solutions existent pour éviter une récidive.

Chaussons, coussins, vêtements, meubles… autant d’éléments à la maison qui peuvent faire les frais d’un chien destructeur. Si votre animal détériore ou souille son environnement de façon régulière avec ses griffes, ses crocs, son urine ou ses excréments, il convient d’agir. Le plus souvent commises pendant votre absence, les dégradations entraînent parfois des conséquences fâcheuses. En plus d’abîmer vos affaires, votre chien peut se blesser en s’attaquant à des objets dangereux.

Identifier la cause du problème

Pour apporter une solution adaptée, il faut d’abord identifier la source du problème. En tant qu’animal sensible, votre chien peut ressentir du stress quand vous franchissez la porte. La peur de rester seul s’avère récurrente chez les chiots séparés trop tôt de leur mère ou surprotégés par leur propriétaire. Parce que vous lui offrez du réconfort et un sentiment de sécurité, votre compagnon vit très mal votre départ de la maison.



Pour lutter contre son anxiété de séparation, votre animal a tendance à détruire les objets qui vous appartiennent et qui possèdent votre odeur. L’experte en comportement animal Pat Miller explique dans Whole Dog Journal qu’"une véritable détresse ou anxiété de séparation signifie que le chien est hyperlié à une personne spécifique et qu'il continue à manifester des comportements de stress en l'absence de cette personne, même si d'autres humains ou chiens sont présents".

Comme les humains, les chiens peuvent aussi être sujets à l’ennui. Un manque d’activité risque d’engendrer des comportements destructeurs. Pour s’occuper ou lutter contre son mal-être, votre compagnon peut chercher un moyen de se distraire et de se défouler. Certaines races, comme les bergers, sont très actives et ont besoin d’exercices.

Les destructions résultent parfois d’une surréaction liée à une hyperactivité ou à une hypersensibilité. Une éducation inachevée explique bien souvent ces comportements. Un changement comme un décès, un déménagement ou la naissance d’un enfant peut aussi être mal vécu par cet animal qui apprécie les routines. Il exprime alors sa colère ou son sentiment d’injustice en se vengeant sur le matériel.

Quelle attitude adopter face à un chien destructeur ?

Il est inutile de vous mettre en colère et de gronder votre chien. Incapable d’associer cette émotion aux faits commis précédemment, il risque de ne pas comprendre. Il vaut mieux adopter une attitude sereine. Partez en promenade avec votre animal et à votre retour, envoyez-le dans son panier le temps de tout remettre en ordre. Ne rangez pas en sa présence pour que la tâche ne soit pas assimilée à un jeu.

En attendant d’apporter une solution appropriée, on sécurise l’intérieur de la maison en plaçant les objets qui craignent hors de sa portée. C’est plus sûr pour limiter les dégâts si jamais il a l’idée de recommencer.

Les actions à mettre en place pour éviter la destruction

Pour ne plus retrouver vos chaussons en mille morceaux, il est important de "travailler" vos absences. Allez-y progressivement, en partant d’abord quelques minutes, puis de plus en plus longtemps. Ainsi, votre chien pourra comprendre que vous ne partez pas obligatoirement pendant de longues heures. Vos départs et vos arrivées ne doivent pas ressembler à un événement. Sortez de chez vous de manière détachée, en prenant soin de le rassurer et de lui dire au revoir. Durant votre absence, laissez à votre compagnon un environnement restreint. Une ou deux pièces accessibles avec tout le matériel nécessaire suffisent. Un petit espace tranquillise davantage.

Pour lutter contre l’ennui, rien de tel que des activités physiques. Prévoyez au moins 30 minutes par jour en dehors du jardin. En plus du parc, vous pouvez lui offrir un temps de qualité en partageant des loisirs ensemble (running, vélo, canicross, agility…).

En revanche, une consultation chez le vétérinaire s’impose en cas d’hyperactivité ou d’hypersensibilité. Ce professionnel peut mettre en place une thérapie comportementale ou médicamenteuse. Des compléments alimentaires naturels contre l’anxiété existent pour rassurer les chiens très stressés.