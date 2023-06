Mon chien est allergique au pollen : comment le protéger

Comme chez les humains, l'allergie au pollen ne touche pas tous les individus et peut commencer tardivement. Les symptômes d'une allergie du chien sont similaires aux nôtres : écoulement nasal, yeux rouges, éruptions cutanées et démangeaisons. Pour essayer d'apaiser ces dernières, le chien se gratte intensément, se mordille et se lèche plus que la normale, ce qui risque d'aggraver les lésions et favoriser les infections.

Une vigilance accrue est donc de mise. Si vous constatez ces symptômes, emmenez rapidement votre compagnon à quatre pattes chez le vétérinaire. En effet, avant tout traitement spécifique, il est important d'éliminer les autres causes d'allergie possibles (nourriture, parasites…). Une fois le diagnostic confirmé, un traitement pourra soulager votre animal.