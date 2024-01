Mon chien souffre d'alopécie : que faire ?

Comme les humains, les animaux peuvent souffrir d'alopécie soudaine ou progressive. Cette perte de poils peut avoir une origine génétique, parasite, environnementale… L'alopécie est un symptôme, non une maladie en elle-même.

Votre chien perd des touffes de poils entières ? Nommé alopécie, le phénomène n'est pas dangereux en soi et peut disparaître comme il est venu. Cependant, cette dépilation totale ou partielle doit faire l'objet d'un diagnostic afin d'en déterminer la cause et de la soigner avec le traitement adapté.

Quelles sont les causes de l'alopécie du chien ?

Il existe six causes principales à la chute des poils de l'animal, chacune déclinée selon son origine. L'alopécie génétique touche certaines races de chiens en raison de leurs particularités physiques. Par exemple, l'alopécie en patron ne concerne que certaines parties du corps sensibles à ce phénomène comme le ventre chez le Whippet, les pavillons auriculaires du Teckel, l'arrière des cuisses du Lévrier Greyhound… La dépilation peut également avoir une origine congénitale (hypotrichose congénitale) : le chien naît nu ou perd tous ses poils au cours des premières semaines. L'alopécie est parfois due à un dérèglement hormonal, surtout chez les chiens âgés, plus sensibles.

Quatrième cause d'alopécie courante, la chute de poils liée à la prolifération d'un parasite (puces, gale des oreilles, aoûtats…) est causée par le grattage et le léchage compulsifs de la zone.

Lorsque le chien a subi une brûlure par le feu ou le frottement répété d'un collier ou d'un harnais et que la zone reste à nu sans repousse des poils, on parle d'alopécie cicatricielle.

Enfin, l'alopécie peut être environnementale, liée à une allergie alimentaire, une forte anxiété (changement brutal dans la vie du chien, maltraitance…), le contact avec un matériau irritant ou allergisant…

Que faire si mon chien perd ses poils ?

Au-delà de la mue naturelle du chien, dont l'intensité varie selon la saison et la race, la perte de poils soudaine ou progressive, totale ou partielle, doit vous alerter. Prenez rapidement rendez-vous chez le vétérinaire afin d'établir un diagnostic et de repérer la cause de l'alopécie. Si la race ne le prédispose pas à la chute de poils et si aucun parasite n'est détecté, le vétérinaire vous interrogera sur les habitudes du chien : changement d'alimentation, de panier, d'environnement… Il fera aussi des analyses (prise de sang, prélèvements de tissus…). Selon l'origine, il prescrira un traitement adapté.

Peut-on soigner l'alopécie du chien ?

En éliminant la cause de l'alopécie, elle peut disparaître d'elle-même. Il suffit alors d'attendre que les poils repoussent. Pour cela, le vétérinaire propose en fonction un antiparasitaire, un traitement hormonal, un antibiotique… Lorsque l'alopécie est génétique ou congénitale, en revanche, il n'existe pas de traitement miracle.

On peut prévenir la chute de poils intempestive en garantissant au chien une alimentation équilibrée de bonne qualité, un environnement sain et sécurisé, une vigilance particulière contre les parasites et une affection constante.