Mon chien souffre d'arthrite : comment le soulager ?

À ne pas confondre avec l'arthrose qui fait souffrir l'animal mécaniquement lorsqu'il s'appuie sur une articulation usée, l'arthrite est une pathologie très handicapante qui provoque des douleurs constantes, même au repos. Lorsque le chien en est atteint, il subit des crises plus ou moins longues et violentes. Aidez-le à supporter la maladie par une bonne hygiène de vie et un traitement adapté !