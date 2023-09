Mon chiot est hyperactif : comment parvenir à l'éduquer ?

L'apprentissage est indispensable à toutes les races de chien, mais éduquer un chiot hyperactif demande davantage de temps, de patience, de fermeté et de cohérence. En effet, des variations de comportement du maître ou des différences importantes de comportement vis-à-vis de lui au sein de la famille (un très ferme et les autres plus laxistes par exemple) pourraient semer la confusion chez l'animal et renforcer son hyperactivité. Au contraire, il faut adopter une ligne directrice avec tous les membres du foyer et s'y tenir au moins les deux premières années du chien, période à laquelle il entre dans une phase plus calme.

Sans tomber dans le désintérêt, vous pouvez l'ignorer lorsqu'il devient excessivement actif. Il cherche à capter votre attention alors, contraignez-le à se calmer avant de l'emmener en promenade, de commencer le jeu ou de lui servir sa gamelle. Il apprendra rapidement qu'obtenir ce qu'il veut passe par un temps calme. Néanmoins, ne tolérez aucune destruction d'objet ou mordillement intempestif ! Il faut le gronder fermement, mais nul besoin de crier, de le frapper ou d'avoir des gestes brusques, car cela pourrait être contreproductif et accroître ses mauvais comportements.

Enfin, mettez à profit son énergie. Puisqu'il en a à revendre, utilisez son dynamisme pour faire des activités physiques avec lui (le canicross par exemple) et stimuler ses capacités cognitives par l'apprentissage de tours. N'oubliez pas de marquer fermement la fin de l'activité, même s'il en réclame davantage !