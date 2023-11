Mon lapin a des parasites externes : comment les identifier et les éliminer ?

Les parasites externes se plaisent dans la fourrure et sur la peau du lapin domestique. Nos rongeurs de compagnie les attrapent facilement par simple contact. On peut les éliminer grâce à un traitement antiparasitaire adapté.

Votre lapin se gratte plus que de raison, perd ses poils par touffes ou présente des lésions cutanées ? Il est probablement contaminé par un ou plusieurs parasites externes. Chacun provoque des symptômes spécifiques et requiert un traitement adapté après un diagnostic effectué par le vétérinaire.

La gale du lapin : pourquoi s'en méfier ?

La gale auriculaire (otocariose) est liée à la présence d'un minuscule acarien, le Psoroptes cuniculi. En proliférant sur les oreilles du lapin, il provoque d'importantes démangeaisons et des pertes de poils. En réaction, la production de cérumen est plus abondante et de couleur jaunâtre. L'animal se gratte les oreilles et secoue la tête pour essayer de déloger le parasite, sans succès, mais avec le risque de provoquer un othématome ou un torticolis. En outre, la gale des oreilles non traitée peut entraîner une otite qui endommage le tympan, voire le cerveau, et se propager au cou puis à tout le corps du lapin. Selon l'étendue des symptômes, le vétérinaire prescrit un traitement local, complété d'un antibiotique et d'un anti-inflammatoire.

La gale ne se limite pas qu'aux oreilles. En effet, elle peut aussi toucher le museau, les pattes et/ou la zone génitale. En se grattant férocement pour soulager ses démangeaisons, le lapin peut provoquer des lésions cutanées qui risquent alors de s'infecter par prolifération bactérienne.

La teigne chez le lapin

Le champignon de la teigne (Trichophyton mentagrophytes) est très contagieux et peut se transmettre facilement entre espèces animales ou à l'homme. Discret en été lorsqu'il investit son hôte, il se révèle à l'automne sous la forme de pelades concentriques qui provoquent des irritations, des démangeaisons et des lésions de la peau. Il existe des traitements efficaces, mais plusieurs semaines sont nécessaires pour éradiquer la teigne.

Si vous avez plusieurs animaux, il vaut mieux les traiter tous en même temps afin d'éviter les récidives croisées.

Les puces et les poux : des parasites externes courants chez les rongeurs

Transmis par simple contact avec un animal contaminé, les puces et les poux sont de petits insectes tenaces qui apprécient vivre sur le lapin. Ils se nourrissent de son sang en provoquant de fortes démangeaisons et parfois même une perte de poils ou une alopécie. Un traitement antiparasite de l'animal et de son environnement suffit pour s'en débarrasser.

Les tiques : des acariens redoutables

Facilement identifiables, les tiques s'attrapent dans les herbes hautes et les sous-bois riches en décomposition organique. Si votre lapin sort dans le jardin, inspectez-le souvent à la recherche de ces vampires miniatures. Leurs piqûres entraînent des irritations et des plaies, sans oublier que les tiques sont d'importants vecteurs de maladies graves. Si vous la retirez vous-même, utilisez un tire-tique et veillez à l'enlever entièrement sans laisser son rostre sur le lapin.