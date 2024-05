Mon toit est envahi par la mousse... comment s'en débarrasser ?

L'humidité et les intempéries favorisent l'apparition de dépôts verts sur les toits et les murs. Un entretien régulier permet de garantir l'étanchéité de votre maison. L'association bicarbonate de soude et acide citrique est un bon mélange pour se débarrasser des verdissures.

Les toits et les murs garantissent l'étanchéité de nos maisons. Mais ils sont soumis à de nombreuses agressions extérieures : le froid, la pluie, l'humidité, le manque de lumière ont pour conséquence d'endommager les revêtements extérieurs. Avec le temps, les intempéries privilégient l'apparition de mousse, d'algues ou de lichens. Les verdissures et autres dépôts sur le toit peuvent fragiliser la construction. Si on ne prend pas le temps de les nettoyer, elles peuvent créer de l'espace entre les tuiles et en cas de fortes intempéries, elles peuvent se décrocher. On vous explique comment se débarrasser des verdissures.

Comment nettoyer la mousse et les dépôts verts sur un toit ?

Avant d'entreprendre le nettoyage, il est important de commencer par éliminer les feuilles mortes et les amas de mousse, surtout si vous êtes en présence d'une couche épaisse. À l'aide d'une brosse dure, on frotte la couche supérieure et on retire les résidus avec un balai classique. Il est aussi possible d'opter pour un nettoyeur haute pression. On élimine aussi les feuilles mortes coincées dans les gouttières et entre les tuiles qui favorisent l'apparition des champignons.

Ce nettoyage mécanique va permettre au produit de nettoyage de pénétrer en profondeur. Ces produits se trouvent facilement dans les magasins spécialisés. Il en existe pour tout type de tuiles, mais si vous souhaitez vous débarrasser des verdissures avec un produit naturel, il est possible d'utiliser en synergie le bicarbonate de soude et l'acide citrique. Le mélange de ces deux alliés de l'entretien permet d'obtenir un produit anti-mousse puissant et naturel. On pulvérise toute la zone à démousser et on laisse imprégner. Les verdissures tomberont progressivement en une dizaine de jours.

Pour protéger le toit et les tuiles, il est conseillé d'appliquer un traitement hydrofuge après les travaux de démoussage. Si vous n'avez pas les moyens ou les capacités de réaliser vous-même les travaux, il est tout à fait possible de contacter un couvreur.

Comment nettoyer la mousse et les dépôts verts sur un mur ?

On commence par protéger ses plantes avec une bâche ou un voile. Cela évitera les projections de mousse, mais aussi de produits. Comme pour le toit ou la terrasse, on s'empare d'une brosse ou d'un grattoir pour gratter un maximum de mousse. Cela permet d'enlever les dépôts verts épais et abondants qui envahissent la surface. Il est possible d'utiliser un mélange d'acide citrique et de bicarbonate ou encore des cristaux de soude pour démousser la façade. Il suffit de verser une tasse de cristaux dans un litre d'eau chaude. On trempe un balai-brosse dans le mélange et on brosse le mur.

Il existe aussi des produits anti-mousses spécialement conçus pour les façades. Ces produits doivent s'appliquer sur les murs en pulvérisant et il faut attendre au moins deux semaines pour qu'il fasse effet. De cette manière, les fibres se déliteront naturellement et le mur retrouvera son aspect originel. Pour que les mousses ne se réinstallent pas, il faut veiller à entretenir la façade régulièrement.