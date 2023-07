"J'en ai ras le bol" : un maire de Lorraine appelle Macron à "venir" après de nouvelles dégradations

Le maire de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) en a "ras-le-bol". Une école a été incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi dans sa commune, touchée par des violences urbaines il y a deux semaines. "On n'en peut plus, ça fait 10 jours que la ville est en grande souffrance", a déclaré le maire (PCF), Serge de Carli, énumérant les dégâts survenus après la mort de Nahel, tué par le tir d'un policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre le 27 juin.

"Il y a eu le centre pour autistes incendié, la maison médicale, la maternelle attaquée, le collège attaqué, la buvette et le club house du club de foot qui sont partis en fumée, la mairie saccagée et l'école aujourd'hui... C'est insupportable, il n'y a pas de mots", a-t-il témoigné sur place. L'inspecteur académique et la directrice de l'école étaient également présents.