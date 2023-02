À Montpellier, les transports en commun bientôt gratuits pour les habitants

Les Montpelliérains vont bientôt pouvoir se déplacer gratuitement. A partir du 21 décembre, les bus et tramways du réseau métropolitain seront en accès libre. Cette promesse phare de la campagne municipale de Michaël Delafosse va concerner 500.000 personnes.

Les deux premières phases du passage à la gratuité ont trouvé leur public, souligne la métropole ce vendredi : le "pass gratuité week-end", disponible depuis septembre 2020, comptabilise 92.000 utilisateurs et celui destiné aux moins de 18 ans et aux plus de 65 ans, lancé en septembre 2021, 106.000, selon un communiqué. "La récente crise énergétique démontre plus que jamais la nécessité de favoriser le transport public au travers d'une transition tant écologique que solidaire", souligne le conseil de la métropole.