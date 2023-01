Moon hoax, platisme... Des théories du complot qui parlent aux jeunes sur les réseaux sociaux

À l'heure des réseaux sociaux, les jeunes qui utilisent régulièrement ces plateformes seraient plus sensibles aux théories complotistes, laissant craindre une rupture d'une partie de cette génération avec le consensus scientifique et médiatique, selon une étude*. Ainsi, de nombreuses théories, qu'elles soient nées du contexte sanitaire (la crise Covid) ou international (la guerre en Ukraine), ou qu'elles soient des classiques de l'anti-science, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Elles touchent alors une audience importante et trouvent un taux grandissant de perméabilité chez les jeunes.