Morbihan : 120 manifestants "en deuil" protestent contre la destruction de menhirs de Carnac

De fausses pierres érigées dans un cercueil et un bal de drapeaux bretons : quelque 120 manifestants ont participé samedi à une marche organisée à la mémoire de menhirs détruits à Carnac, dans le Morbihan, a constaté un photographe de l'AFP. Le retrait d'une quarantaine de petits monolithes, pour laisser place à un magasin de bricolage, avait en effet déclenché une vive polémique au début de l'été, qui avait secoué cette commune de quelque 4000 habitants.

Le cortège, accompagné d'instruments traditionnels bretons et avec de nombreux drapeaux blancs et noirs aux hermines, transportait un cercueil renfermant cinq faux monolithes, derrière une banderole proclamant : "les menhirs de Carnac en deuil". La manifestation, partie des célèbres alignements de menhirs et qui se voulait "symbolique et pacifiste" d'après la presse locale, était organisée par un collectif baptisé "Soulèvement des pierres". Constitué après la destruction des monolithes, il affiche pour objectif la "défense du patrimoine historique et environnemental à Carnac". Ses militants ont appelé ce samedi à "ne pas accepter que cet acte tombe dans l’oubli", pour que "plus jamais notre patrimoine historique, écologique et immatériel ne soit détruit", relate Ouest-France.