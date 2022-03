Morbihan : des militants opposés à l'agro-industrie déversent plusieurs tonnes de céréales sur les voies

Depuis, plusieurs plaintes ont été déposées, a annoncé dimanche la préfecture du Morbihan dans un communiqué. "Plusieurs plaintes ont été déposées, il appartiendra aux autorités judiciaires d'apporter les réponses appropriées et de caractériser l'infraction pénale de ces actes", a-t-elle écrit, "condamnant avec la plus grande fermeté cet acte" et précisant qu'il avait aussi mené au déversement d'une partie de la cargaison sur les voies.

"L'attaque de ce train a généré la perte d’un tonnage important de blé et un lourd préjudice financier. [...] Cet acte de gaspillage alimentaire est scandaleux au moment même où la France doit consolider sa capacité de production nourricière dans un contexte international difficile", a-t-elle commenté.