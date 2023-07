Le journaliste et historien Alexandre Adler est mort à 72 ans

Alexandre Adler, journaliste et historien, est mort ce mardi à l'âge de 72 ans, a annoncé sa femme, la philosophe Blandine Kriegel. Il s'est éteint à l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris. Les causes de son décès n'ont pas été communiquées. Spécialiste des relations internationales, de l'ex-URSS et du Proche-Orient, il travaillait avant son décès sur un "traité de géopolitique presque achevé", selon son épouse.