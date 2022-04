Mort d'Yvan Colonna : nouvelle manifestation à Ajaccio, le commissariat pris pour cible

Et comme lors des deux premières manifestations organisées les 6 et 13 mars à Corte et Bastia, des tensions ont éclaté en fin de cortège, malgré un important dispositif de sécurité et des dizaines de projectiles saisis avant le début de l'événement. Le commissariat d'Ajaccio a notamment été pris pour cible par les manifestants.

De nombreux cocktails Molotov ont été lancés sur l'établissement, comme le montre une vidéo tournée par Corse Matin. Une vingtaine de personnes ont été blessées en marge de la manifestation.