Bernard Tapie, son combat de quatre ans contre le cancer

Mais en décembre 2020, après opération et traitements expérimentaux, la maladie a gagné du terrain. Bernard Tapie ne baisse pas les bras ; dans un entretien au magazine Sept à Huit, il évoque l’énergie dont il s’oblige à faire preuve, "celle qui alimente l’immunité". "On se bouge, on ne reste pas allongé, on évite les anti-douleurs, bref on fait tout pour rester intact". Malgré tout, l’ancien ministre n'est pas un "surhomme" : il avoue vivre dans la peur "à l’attente du résultat d’un examen, et puis dès qu’il tombe, il tombe. Mais avant qu’il arrive, je suis angoissé".