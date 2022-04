Mort de Jérémy Cohen : est-il vrai qu'il n'y a "jamais eu autant d'actes antisémites que maintenant" ?

Chaque année, le ministère de l'Intérieur publie des rapports sur les "actes antireligieux en France". Ces données communiquées recensent deux types de faits. Les "actions", qui rassemblement les atteintes aux personnes et aux biens, et les "menaces". Or, l'ensemble de ces faits-là concernant l'antisémitisme sont en très légère baisse. En 2019, 687 faits à caractère antisémite avaient été constatés, contre 589 en 2021. Un chiffre qui se rapproche, en revanche, de ce qu'on observait en 2018 (541 faits).

Le nombre d'actes antisémites est "en plateau", selon le ministère de l'Intérieur, qui s'appuie sur les chiffres du Service central du renseignement territorial. Ainsi, ce chiffre évolue peu. Il a connu une hausse en 2014, avec 851 faits enregistrés, avant de chuter à 311 en 2017. Depuis cette année-là, le phénomène est stable, avec une moyenne de 605 faits par an sur les trois dernières années (en excluant 2020).