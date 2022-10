Mort de l'avocat et essayiste Daniel Soulez Larivière

Ancien membre du Conseil de l'Ordre, il avait publié plusieurs essais de référence sur la profession d'avocat et le monde judiciaire, dont "L'avocature". Daniel Soulez Larivière avait publié en 2021 une tribune dans le JDD pour défendre "l'État de droit" et s'inquiéter de la montée des nationalismes et des populismes en France et en Europe.