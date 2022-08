Mort de Maxime Blasco au Mali : sa compagne demande à être mariée à titre posthume

Alors que le couple était pacsé, Alexandra souhaite aujourd'hui aller plus loin. "J'ai demandé à être mariée à titre posthume à Maxime", annonce-t-elle. "J'aurais aimé que cela se passe dans d'autres circonstances, mais c'est un désir que l'on avait ensemble. Je veux le faire pour honorer et porter son nom", explique-t-elle à nos confrères. La veuve du caporal-chef du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces (Isère) compte bien plaider sa cause auprès d'Emmanuel Macron et "devenir la femme de Maxime de manière officielle et légale". "C'est important [...] pour nous reconstruire", soutient-elle, précisant avoir demandé l'accord préalable de sa belle-famille. "Et quand j'ai dit à mon fils que je faisais cette demande en mariage, il a crié de joie. [...] C'était son héros", ajoute-t-elle.