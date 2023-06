Violences urbaines : des fauteurs de trouble parfois très jeunes en première ligne, "entre 14 et 18 ans"

Ces mineurs sont d'autant plus mobilisés que nombre d'entre eux sont sans activité, les établissements scolaires étant fermés avec la fin de l'année scolaire et le début des vacances scolaires. Certains observateurs notent par ailleurs une contagion nourrie par les réseaux sociaux et les vidéos qui y sont diffusées. "On a affaire à des jeunes qui sont plus violents, plus rien ne leur fait peur et les réseaux sociaux aident bien à ça", a asséné sur LCI Bruno Pomart, ancien policier du RAID et actuellement engagé sur des quartiers de Corbeil-Essonnes.