Violences urbaines : un chantier des JO de 2024 a-t-il été incendié à Aubervilliers ?

Partout en France, les cibles sont symboliques. Comme s'ils cherchaient à viser les représentations de l'État, les auteurs de violences s'en prennent à des centres d'impôts, des bibliothèques ou des écoles. Or, à Aubervilliers, les casseurs auraient volontairement "cramé les travaux pour les JO de 2024". C'est en tout cas ce qu'assure ce vendredi 30 avril une publication, vue plus de dix millions de fois. Nous avons voulu en savoir plus.