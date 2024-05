L'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke, figure de la lutte anti-corruption, est décédé

L'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke est décédé, ce vendredi, à l'âge de 71 ans. Connu pour son combat contre la corruption, il est l'un des magistrats les plus connus de France. Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti a salué la mémoire d'un "immense serviteur" de la justice.

"La France perd un grand magistrat". Sur la plateforme X, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, a annoncé la mort du juge Renaud Van Ruymbeke. Ce magistrat, l'un des plus connus de France, s'est éteint ce vendredi 10 mai à l'âge de 71 ans. Symbole de la lutte contre la corruption, il est impliqué dans certaines des affaires les plus emblématiques du pays, se confrontant souvent aux plus hautes sphères du pouvoir.

Sur la piste de "sommes colossales"

Il avait notamment instruit des dossiers de corruption internationale, à l'instar des affaires Elf, Clearstream ou encore des frégates de Taïwan. "Son plus grand échec", avait-il déclaré alors qu'il était revenu sur cette affaire pour France Culture en 2021, regrettant de n'avoir pas réussi à aller au bout de cette enquête visant un important contrat d'armement entre la France et Taïwan, qui avait donné lieu à une commission douteuse de centaines de millions de dollars. Le juge d'instruction, connu pour sa rigueur et sa ténacité, fut également l'un des magistrats chargés de l'enquête sur les fraudes géantes du trader de la Société générale Jérôme Kerviel en 2008.

Le magistrat avait instruit certaine des affaires politico-financières les plus sensibles des dernières décennies. À ses débuts, il devient la bête noire de l'ère Mitterrand quand il perquisitionne en 1992 le PS, "une première", dans l'affaire de financement occulte Urba. C'est l'un des magistrats à ouvrir une enquête visant le couple Balkany, en 2013, et cette même année, il conduit l'enquête judiciaire visant Jérôme Cahuzac, alors ministre délégué chargé du Budget.

Malgré ces affaires aux conséquences retentissantes, ce juge discret, reconnaissable à son éternelle moustache, fuyait les caméras. Il avait pris sa retraite en 2019, à l'âge de 67 ans, après 42 ans de services auprès de la justice française, donc 20 à "explorer les circuits opaques des paradis fiscaux". Dans un dernier entretien à l'AFP, en novembre 2022, l'ancien juge financier avait appelé à une sincère "volonté politique" pour changer "les règles du jeu" et empêcher que n'échappent à "l'intérêt commun" des "sommes colossales".

Dans son message, le garde des Sceaux a salué la mémoire d'un "immense serviteur" de la justice avant d'adresser ses "condoléances émues à sa famille et à ses proches". De son côté, le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, a rendu hommage à celui qui "incarnait l'image du juge d'instruction indépendant et courageux". Selon lui, Renaud Van Ruymbeke "laissera une empreinte indélébile dans l'histoire judiciaire de notre pays".