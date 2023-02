Mort du fils d’Églantine Eméyé : l’histoire d’un combat

"Le plus difficile a été de me battre physiquement avec mon enfant. C'est épouvantable. Comment peut-on laisser des parents vivre ça seuls ? La société est hyper mal fichue, égoïste et monstrueuse", jugeait-elle dans une précédente interview. ''On n'imagine pas la douleur que c'est... La solitude... Je me suis sentie extrêmement seule, il y a un manque de structures'', confiait encore l'animatrice de 49 ans sur le plateau d'''On n'est pas couché'', en 2015.