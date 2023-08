Mort du général Jean-Louis Georgelin : "Derrière sa rugosité, un très grand soldat"

La maire de Paris, Anne Hidalgo s'est dite "très triste" de la disparition de ce Saint-Cyrien qui avait choisi de servir dans l’infanterie. "Il avait su créer les conditions humaines et d’organisation pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame. Il se plaisait à dire qu’il n’était rien sans le talent de toutes les femmes et de tous les hommes mobilisés dans ce chantier unique, l’œuvre d’une vie. Respect et reconnaissance", a-t-elle déclaré.