Mort bien vivant, trafic de mortiers d'artifice... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

Ils sont devenus le cauchemar des habitants de certains quartiers : les mortiers d'artifice sont de plus en plus souvent détournés de leur usage festif, le plus souvent pour attaquer les forces de l’ordre. Pourtant, depuis Noël dernier, la loi s’est durcie. Mais le trafic bat son plein sur les réseaux sociaux et il n'est pas compliqué de s'en procurer, avec des vendeurs proposant des réductions, des cartes de fidélité et des livraisons à domicile, comme le montre l'enquête du 20H ci-dessous.