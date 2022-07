Mortalité routière : nouvelle hausse en juin 2022, plus de 300 personnes ont perdu la vie

La mortalité des jeunes est aussi en légère hausse par rapport à 2021, mais en baisse par rapport à 2019, rapporte encore le ministère de l'Intérieur. "47 jeunes de 18 à 24 ans sont décédés en juin 2022, contre 42 en juin 2021, et 60 en juin 2019", détaille la place Beauvau. Il en est de même pour les seniors de 65 ans ou plus : 78 d'entre eux ont perdu la vie sur les routes le mois dernier, soit 17 de plus que l'an passé.

Au global, sur les six premiers mois de l'année 2022, "la mortalité routière s'élève à 1563 tués", révèle l'Intérieur. C'est 25% de plus qu'en 2021, et 3% de plus qu'en 2019. "La hausse concerne principalement la mortalité hors agglomération, qui est nettement supérieure à celle du premier semestre 2021, avec 228 tués de plus, et supérieure à celle du premier semestre 2019, avec 56 tués de plus."