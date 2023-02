Morts au travail : les chiffres sont-ils stables depuis 15 ans, comme le dit Olivier Dussopt ?

Dans l'idéal, il faudrait parvenir à comptabiliser l'ensemble des décès déplorés au travail à l'échelle d'une année. Cela se révèle néanmoins compliqué puisque la Dares, l'organe statistique du ministère du Travail, explique ne pas disposer de séries longues sur le sujet. Elle évoque 790 morts en 2019, mais renvoie plutôt aux rapports de l'Assurance maladie, qui fournissent des éléments plus anciens et permettent de remonter dans le temps. Leur limites ? Ils n'incluent ni les salariés de la Fonction publique, ni les travailleurs rattachés à la MSA, la sécurité sociale agricole. La Dares incite par ailleurs à rester très prudent avec les données relatives à 2020 et 2021 en raison du Covid-19. Les derniers chiffres significatifs sont donc ceux de 2019.

Cette année-là, les chiffres de l'Assurance maladie faisaient état de 733 morts au travail, en forte hausse par rapport aux deux années précédentes (530 en 2017, puis 553 en 2018). On constate ainsi que, contrairement à ce qu'affirme Olivier Dussopt, ce chiffre a bel et bien bougé depuis 2017. Peut-on expliquer une telle progression ? On la doit en partie aux "décès qui font suite à un malaise", selon l'Assurance maladie, "sans doute davantage reconnus du fait d’un réalignement strict de la mise en œuvre des procédures sur le principe de présomption tel que balisé par la jurisprudence". Ce qui laisse supposer que des décès qui sont survenus les années précédentes n'étaient pas officiellement comptabilisés et pris en compte dans les rapports statistiques.