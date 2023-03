Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 1er mars

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce mercredi 1er mars, la pire catastrophe ferroviaire jamais survenue en Grèce fait des dizaines de blessés. Le foot français, mais aussi international, pleure la légende "Justo" Fontaine. Les appels abusifs sont désormais interdits les soirs et week-ends. Le réseau social TikTok veut montrer patte blanche en limitant son utilisation par les jeunes. Enfin, à Paris, un opérateur de trottinettes électriques en libre-service utilise une méthode étonnante pour tenter de garder son marché.

▶️ Accident de trains en Grèce : ce que l'on sait du drame qui a fait des dizaines de morts

Deux trains sont violemment entrés en collision mardi soir à Larissa, au centre de la Grèce. Les raisons de l'accident qui a causé au moins 36 morts sont pour l'instant inconnues. Le ministre des Transports a démissionné dans la journée, reconnaissant "la vétusté" des infrastructures. Nous faisons le point sur cet accident présenté comme le pire qu'ait connu la Grèce.

▶️ VIDÉO - Décès de Just Fontaine, l'indétrônable attaquant qui a marqué l'histoire de la Coupe du monde

La légende de l'équipe de France de football Just Fontaine était - et demeure - détenteur du record de nombre de buts marqués lors d'un même Mondial. Pour les amateurs du ballon rond, et ses proches, il restera pour toujours "Justo". Afin d'honorer "l'homme aux 13 buts", une minute de silence sera respectée "ce week-end par une minute d’hommage sur tous les terrains de France", indique la FFF.

▶️ Démarchage téléphonique : ce qu'il n'est désormais plus possible de faire

Parmi les différentes évolutions qui concernent votre quotidien à compter de ce mercredi, les règles du démarchage téléphonique changent. Ces appels parfois abusifs sont désormais interdits le week-end et les jours fériés, et limité à de stricts horaires en semaine. De lourdes sanctions sont prévues en cas d'irrespect de ces nouvelles mesures.

▶️ TikTok préviendra les jeunes au bout d'une heure d'utilisation... et pourra être bloqué

Le réseau social chinois va ajouter de nouvelles fonctionnalités afin de limiter la surutilisation de son application par les jeunes. Sous le feu des critiques, notamment pour son aspect addictif auprès des jeunes, l'ultrapopulaire TikTok est dans le collimateur des autorités européennes.

▶️ Consultation sur les trottinettes à Paris : l'offre surprenante de Lime fait polémique

Les usagers parisiens de Lime, une société louant notamment des trottinettes électriques dans la capitale, ont récemment reçu une proposition étonnante. En l'échange d'une inscription à la future consultation sur le maintien ou non de ce type de transport dans à Paris, ils se voient offrir dix minutes d'utilisation. Une proposition pointée du doigt par David Belliard, adjoint à la mairie de Paris.