Moustiques et frelons : "piégeage de printemps", suppression des lieux de ponte... c'est le moment d'agir

Si la lutte contre le moustique tigre débute officiellement en mai, il est recommandé d'intervenir dès le printemps. En effet, le meilleur moyen de limiter sa prolifération est d'empêcher les femelles de pondre au sortir de l'hibernation. Cela vaut aussi en matière de "piégeage de printemps" du frelon asiatique dont l'efficacité semble avérée sur le terrain.

Chaque année, ces deux insectes exotiques menacent de perturber notre été. Le moustique tigre comme le frelon asiatique n'ont eu de cesse d'étendre leur présence à travers l'Hexagone au cours des dernières années, et ce non sans conséquence pour la biodiversité, l'apiculture et la santé publique. Les piqûres de ces deux nuisibles sont en effet dangereuses pour l'homme, l'insecte redouté à rayures noires et blanches pouvant notamment transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika. Si le frelon asiatique est quant à lui avant tout un prédateur d'abeille qui ne s'attaque pas à l'homme, chaque année, des décès sont constatés à la suite de piqûres multiples, notamment pour protéger leurs nids.

Pour limiter les risques de piqures et autres nuisances durant la saison la plus redoutée, à savoir l'été, c'est au printemps qu'il convient d'intervenir. Plus précisément, il est possible de limiter la prolifération dès le mois de mars, qui coïncide avec la fin de l'hibernation pour ces deux espèces.

Agir avant la ponte et l’éclosion des œufs

Si le 1er mai marque chaque année le début de la saison de surveillance renforcée du moustique tigre, la plupart des départements sont en alerte avant même l'arrivée du printemps, en prévention d'un retour précoce des beaux jours comme ça a notamment été le cas sur une partie du territoire en 2023. La clémence des températures avait en effet favorisé l'an dernier une ponte prématurée de l'insecte tant redouté.

En l'occurrence, au sortir de l'hibernation en mars, après un repas de sang, les femelles pondent à la surface de l'eau puis meurent rapidement. C'est de ces œufs que seront issues les futures générations d'été. À noter que si les populations adultes de moustiques tigres disparaissent avec le froid, les œufs, eux, sont résistants aux basses températures et éclosent en général au mois d'avril. Pour éviter sa prolifération pendant l'été, l'important est donc d'intervenir avant le début de la période critique d’éclosion des œufs aux premières chaleurs en empêchant les larves de pondre et en supprimant les lieux de ponte.

Pour rappel, il est recommandé de changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et nettoyer régulièrement les gouttières, mais aussi de couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes...) ou encore de vider les récipients (arrosoirs, soucoupes). À compter du 1er mai, date de l'ouverture officielle de la vigilance renforcée, le nombre de moustiques et de piqûres sera recensé. Les habitants des régions concernées sont appelés à prendre l'insecte en photo s'ils en croisent ou s'ils ont un doute et à signaler sa présence sur le site de Signalement-moustique.

L'intérêt d'un "piégeage de printemps" précoce

C'est donc également à l'arrivée du printemps que les femelles reproductrices des colonies de frelons asiatiques sortent de leur période d’hibernation. Pour éviter l'implantation de milliers d’individus, les apiculteurs mortifiés de voir leurs ruches décimées ont recours à la méthode du "piégeage de printemps". Cela consiste à attirer les frelons qui ravagent les ruches à l’aide d’un récipient rempli d’un appât liquide, sucré et alcoolisé. Ce récipient, constitué de cônes d’entrée, permet aux insectes de rentrer dans le piège, mais empêche toute sortie.

"Ceux qui pratiquent le piégeage printanier perçoivent un effet bénéfique", a récemment expliqué à l’AFP Éric Darrouzet, enseignant-chercheur à l’université de Tours. Si les études scientifiques étayant la pratique d’un piégeage précoce font encore défaut, son efficacité est déjà visible sur le terrain, assurent nombre de professionnels. Dans le Morbihan, la Vendée et les Pyrénées-Atlantiques, où il a été pratiqué entre 2016 et 2019, une baisse de nids a notamment été constatée par l'Institut de l'Abeille. Un tel piégeage précoce est en tout cas promu par le plan national 2024 de lutte contre le frelon, publié à la fin du mois de février.