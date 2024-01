Mouvement des agriculteurs : qui était Alexandra Sonac, cette jeune éleveuse décédée sur un barrage routier ?

Une agricultrice est décédée mardi 23 janvier percutée par une voiture alors qu’elle se trouvait sur un point de blocage d’une route de l’Ariège. Cette éleveuse de bovins et productrice de maïs, vivant dans la région, disait être "si fière" de son métier.

Alexandra Sonac, une agricultrice de 35 ans, est décédée tôt ce mardi 23 janvier après avoir été percutée par un véhicule ayant forcé un barrage de fortune, érigé par les manifestants sur une route à hauteur de Pamiers, en Ariège. Sa fille, elle, a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, après avoir été hospitalisée à Toulouse. Elle était âgée de 12 ans. Son mari se trouve toujours dans un état grave.

"Une famille très engagée, volontaire"

Originaire de Marseille, cette agricultrice vivait à Saint-Félix-de-Tournegat, petite commune de l’Ariège près de Pamiers, où elle détenait un élevage de vaches limousines et une production de maïs semence avec son époux. Le couple de deux petites filles -une plus jeune est indemne- était connu de tous dans ce village de 150 âmes. "C’est un drame terrible", a confié le maire du village, lors d’une conférence de presse organisée devant la mairie des Pujols, permettant à la profession agricole de se recueillir. "Je suis tout particulièrement touché par ce drame : Jean-Michel Sonac est l’un de mes conseillers municipaux", a rappelé Sébastien Durand, cité par La Dépêche. "C’est une famille très engagée, dynamique et volontaire. Ils ont su faire évoluer leur exploitation agricole. Ils sont fiers de leur métier, fiers de nourrir la France."

Au micro de LCI, Jérôme Bayle, éleveurs de bovins et organisateur du blocage de l'A64, a confié sa peine peu après le drame : "C'est dramatique. Je connaissais très bien la personne, elle ne méritait pas ça. C'était une grande combattante qui était là avec toute sa famille pour défendre notre cause. J'adresse toutes mes condoléances à toute sa famille. D'autant que son mari et sa fille sont gravement blessés".

Alexandra Sonac se dédiait entièrement à une profession qu’elle disait être "si fière" d’exercer, aussi bien à travers les actions qu’elle menait depuis quelques jours que par le syndicalisme - elle était adhérente aux Jeunes Agriculteurs. Sur son profil Facebook, la jeune femme postait ces derniers jours de nombreux contenus relatifs au combat mené par les agriculteurs. Lundi, elle avait justement publié une photo d’elle et d’une de ses vaches, avec comme légende : "Parce que j'aime mon métier".