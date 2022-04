À quoi faut-il s'attendre pour les défilés du 1er Mai ?

Cette année, le traditionnel rendez-vous de la Journée internationale du travail tombe à point nommé. Une semaine seulement après la réélection du président de la République, beaucoup de manifestants s'attendent à jouer ce que les observateurs s'amusent déjà à appeler "un troisième tour social".

Selon une source policière, "entre 90.000 et 100.000 participants" sont attendus sur l'ensemble du territoire. Des chiffres relativement proches de ceux de 2021 - une édition marquée par le retour des défilés dans la rue, après une année d'absence en 2020 à cause du premier confinement. En 2021, les organisateurs avaient revendiqué plus de 170.000 manifestants, dont 25.000 à Paris. Le ministère de l'Intérieur avait quant à lui fait état de 106.650 manifestants en France, dont 17.000 dans la capitale.

Une crainte cependant à la CGT : le calendrier. Ce 1er mai tombe un dimanche et pendant les vacances scolaires, ce qui pourrait être un frein à l'implication des salariés et des étudiants. D'où la multiplication des appels à la mobilisation de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, pour se faire entendre autrement après le passage aux urnes.