Murielle Guilbert : "Dans les syndicats, de plus en plus de femmes prennent des responsabilités"

Pourtant, vous étiez jusqu’à présent la seule à diriger une des 8 principales centrales syndicales…

M.G. : Comme toutes les autres organisations de la société, beaucoup de chausse-trapes et réflexes patriarcaux empêchent encore les femmes de prendre des responsabilités. Lorsque j’ai demandé ma mutation à Paris, mon directeur considérait que ma candidature ne correspondait pas au poste visé. J’ai demandé de l’aide au syndicat Solidaires et j’ai accepté en échange de figurer sur leurs listes. Plus tard, je me suis aperçu en revenant de congé maternité que je n’avais plus la même rémunération que mon collègue du bureau d’en face. Ce combat de l’égalité salariale m’a marqué et j’ai instauré dans mon syndicat des Finances publiques des commissions femmes pour progresser sur ces questions.

Dans les syndicats, personne n’empêche les femmes de travailler, mais on vous fait comprendre que c’est accessoire. Voir des hommes qui s’arrogent des pouvoirs décisionnels et maîtrisent l’information n’a rien d’exceptionnel. Beaucoup de femmes se demandent si elles sont légitimes et culpabilisent. Certains leur font croire qu’elles ne sont pas capables de tenir un rôle directif et intransigeant.

Avez-vous été victime de violences sexistes ?

M.G. : Des camarades m’ont dit que je présentais bien et me disaient, en me regardant dans les yeux, que j’allais permettre de faire des adhésions. Les nombreuses formations que j’ai faites sur les inégalités m’ont fait prendre conscience que toutes subissent l’humour sexiste. J’ai demandé à mes stagiaires d’écrire sur des post-it si elles avaient vécu des remarques dégradantes. En regardant le résultat qui recouvrait tout un mur, j’ai eu un choc. En réunion, des hommes vous oublient, d’autres reprennent vos idées sans vous citer. Je suis co-déléguée de Solidaires avec Simon Duteil. Pourtant, j’ai toujours l’impression que les journalistes réclament davantage l’avis de Simon. Récemment, j’ai écrit à Matignon pour participer à une réunion syndicale sur les retraites. C’est pourtant Simon qui recevait les réponses. Je protestais en expliquant qu’on était deux. Là, le cabinet du Premier ministre m’a répondu, à moi : "Monsieur, nous ne pouvons recevoir qu’une personne dans la réunion". La société attend que le chef soit un homme.