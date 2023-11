Centre Pompidou fermé : pourquoi le personnel du musée est en grève ?

Mécontents des négociations en cours avec la direction sur un protocole d'accord qui, selon l'intersyndicale (CGT, CFDT, FO, Unsa, SUD), "ne garantit pas" le devenir de leurs emplois et de leurs missions, les personnels ont voté la reconduction du préavis de grève pour un mois. Ils l'avaient voté le 5 octobre avant d'entamer leur grève le 16 par roulement entre les services (accueil, sécurité, conservateurs, régisseurs...).

L'intersyndicale entend ainsi "maintenir la pression" et parle d'une "bataille politique", jusqu'à ce que la direction s'engage par écrit sur plusieurs points, dont le redéploiement des agents dans "un lieu unique" pendant la fermeture du Centre, ce qui a été refusé par la direction et le ministère de la Culture. Les syndicats réclament aussi des "garanties sur la non-externalisation des missions et services", sur le "maintien de la masse salariale" et sur les droits des agents, notamment ceux à temps partiel, à retrouver leur poste à la réouverture. Soucieux de "maintenir la cohésion du lieu multidisciplinaire et l'accès du public aux collections nationales" pendant la fermeture, les personnels appellent le public à signer une pétition pour les soutenir.