Nage forcée, électrocutions... Des recherches soutenues par les autorités prévoient-elles de maltraiter des centaines de rats ?

Du côté du ministère, on soutient que "l’utilisation d’animaux pour la recherche en France repose sur des règles communes à l’Union européenne, qui constituent l’un des cadres règlementaires les plus strictes au monde pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (...). Elles encadrent strictement la provenance des animaux, leur hébergement, les soins qui doivent leur être apportés, etc. Plus fondamentalement, cette règlementation ne permet l’utilisation d’animaux que lorsqu’il est établi que les résultats scientifiques recherchés ne peuvent pas être obtenus par de méthodes sans animaux." Pour justifier l'importance du projet de recherche ici mis en avant, il est notamment souligné le fait que "la dépression est une maladie qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde (selon l’OMS) et à laquelle sont imputés de 10 000 à 15 000 suicides par an en France". D'où le besoin de parvenir à faire évoluer la recherche.

Si de telles expériences sont menées sur des rats, il faut noter que "parallèlement aux règles générales, des mesures encore plus strictes existent pour les primates, qui ne peuvent être utilisés qu’en « vue de la protection, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d’affections invalidantes ou susceptibles d’être mortelles »". Ou bien encore "pour la recherche sur la conservation des espèces".

Avant toute forme de validation, "chaque projet de recherche est l’objet d’une évaluation préalable par le comité d’éthique compétent pour l’établissement concerné. La composition d’un comité est fixée réglementairement", glisse le ministère : "il comprend obligatoirement un vétérinaire, un concepteur de projets, une personne réalisant des procédures avec des animaux, une personne compétente pour le soin des animaux et une personne non spécialisée, qui apporte un regard extérieur".

L’évaluation réalisée par le comité "porte sur l’absence de méthodes alternatives (n’utilisant pas d’animaux) mais également sur tout ce qui peut limiter l’inconfort ou le stress pouvant être ressentis par les animaux". La présente expérimentations sur des rats, nous indique-t-on, a été approuvée "après l’avis favorable donné par le comité d’éthique en expérimentation animale auquel est rattachée cette université et après vérification de sa conformité par le ministère".