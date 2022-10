Nantes : une manifestation pour dénoncer l'insécurité samedi

La semaine qui s'est écoulée aura été la goutte de trop. Avec un viol au petit matin, un policier percuté par un scooter après un refus d'obtempérer et une fusillade dans un quartier sous tension en raison des trafics de stupéfiants, le bilan de la semaine à Nantes est catastrophique. Si bien que les habitants et commerçants de la sixième ville de France veulent faire entendre leur ras-le-bol. Une manifestation pour dénoncer la violence et la délinquance est organisée ce samedi 1er octobre.