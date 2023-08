VIDÉO - Naufrage dans la Manche : "Nous retenterons encore", les migrants toujours déterminés à traverser

Des migrants prêts à tout. Dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 août, six migrants afghans sont morts dans le naufrage d'un bateau au large de Sangatte (Pas-de-Calais) alors qu'ils tentaient la traversée de la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. Dimanche, deux personnes étaient toujours portées disparues, en dépit d'intenses recherches.

Au lendemain du drame, l'envie de départ des réfugiés n'est pas entamée."On voulait partir aussi, mais on n'a pas réussi. On était parti acheter quelque chose au supermarché et quand on est revenu, on avait raté le bateau", raconte Bilal, migrant afghan et candidat à la traversée rencontré par notre équipe. Il devait embarquer sur un bateau pour l'Angleterre ce samedi, pour une traversée toujours plus périlleuse.