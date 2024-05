Ne jetez pas les mauvaises herbes, elles peuvent être recyclées

Elles sont souvent perçues comme envahissantes, inesthétiques et inutiles dans le jardin. Les adventices sont seulement des plantes qui ont poussé au mauvais endroit, mais elles ont une utilité ! Puisque dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme, on apprend à recycler ces herbes pas si mauvaises.

Les experts préfèrent le terme d'adventices à mauvaises herbes. Et à juste titre. Le terme "mauvaises herbes" a une connotation péjorative or ces végétaux, certes envahissants et pas vraiment les bienvenus, qui ont poussé au mauvais endroit ne sont pas mauvais en soi. Oui, il est préférable de les enlever pour éviter qu'ils étouffent vos plantes et vident la terre de tous les nutriments, mais une fois le désherbage effectué, que faire de ces adventices ? On vous explique comment les recycler !

Les mauvaises herbes en cuisine

Saviez-vous que les orties, l'oseille ou encore la bardane sont considérées comme des mauvaises herbes. Pourtant, elles regorgent de propriétés et elles sont très utiles en cuisine. Les orties peuvent se déguster cuites ou en infusion, les pissenlits se mangent des fleurs aux feuilles et parfument les salades. La bardane, quant à elle, parfume les sauces et réjouit nos papilles. Enfin, l'oseille peut très bien se manger en salade !

Les mauvaises herbes au compost

Beaucoup de jardiniers se posent la question de savoir s'il est possible d'intégrer les adventices au compost. Réponse : oui, mais pas toutes. En effet, on évite celles qui sont montées en graines, car elles peuvent créer un risque de germination dans le compost. En gros, elles continueraient à pousser dans le bac, et rendraient le compost inutilisable. On évite également les adventices qui ont des racines traçantes. Les autres mauvaises herbes, quant à elles, peuvent très bien être recyclées et elles présentent beaucoup d'avantages : elles sont riches en matières organiques azotées, rendent le sol plus vivant et hydraté et elles protègent les végétaux des maladies.

Les mauvaises herbes comme purin

Le purin permet de fertiliser le sol et de nourrir les plantes. Un purin d'adventices est écologique et particulièrement efficace pour apporter les nutriments nécessaires à la terre. Pour préparer ce purin, il est nécessaire d'avoir une cuve. On commence par faucher les adventices et les rassembler dans la cuve ou un très grand récipient avec un trou dans le fond. On n'oublie pas de placer un autre récipient pour récupérer l'eau qu'il faudra ajouter pour réaliser la préparation. On dilue ensuite dix fois la quantité d'eau par rapport à la quantité de mauvaises herbes. On attend une dizaine de jours pour récupérer le purin et le pulvériser sur les plantes.

Les mauvaises herbes pour une litière écologique

Si vous possédez un chat ou un rongeur, les adventices du jardin peuvent très bien être transformées en litière écologique et totalement naturelle. Pour cela, il faut découper les herbes fauchées en petits morceaux et laisser sécher à l'air libre pendant plusieurs jours. Une fois que les adventices sont sèches, vous pouvez les utiliser comme litière pour votre animal de compagnie. Bien sûr, on pense à la changer régulièrement, comme une litière classique.