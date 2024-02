Ne le jetez plus ! Pourquoi le marc de café peut vous être très utile à la maison ?

Le marc de café possède de nombreuses propriétés. Plutôt que de le jeter à la poubelle, on peut lui donner une nouvelle vie. Voici quatre utilisations insolites dans la maison, mais aussi dans le jardin.

Vous aimez déguster un bon café, mais vous jetez systématiquement le marc ? Stop, on arrête tout. Le marc de café peut se recycler. Il possède même de nombreuses propriétés très utiles dans l'entretien de sa maison et de son jardin. Non seulement, il trouve sa place dans le compost, mais il peut aussi vous aider dans vos tâches ménagères.

Le marc de café contre la saleté incrustée

Vous avez tout tenté pour nettoyer le fond de cette casserole incrustée, mais rien n'y fait ? Les traces de brûlures sont toujours là. Le marc de café peut être utilisé pour nettoyer les surfaces les plus difficiles. En effet, le marc de café possède des propriétés abrasives. Il suffit de le mélanger avec un peu d'eau tiède, de frotter avec une brosse et votre vaisselle sera comme neuve.

Le marc de café comme répulsif naturel

Si vous souhaitez éloigner les limaces qui s'attaquent à vos végétaux, le marc de café peut vous venir en aide. En effet, il possède des propriétés répulsives contre les insectes indésirables. Ils empêchent également les fourmis et les pucerons de s'approcher de près. Il suffit d'en mettre une petite quantité au pied des plantes à protéger. Attention, à ne pas en mettre trop, car il peut déstabiliser la biodiversité de votre jardin.

Le marc de café comme engrais

Acide, le marc de café est un très bon engrais naturel. Il permet de fertiliser les sols. Il suffit de le déposer au pied des plantes puis de biner pour qu'il pénètre bien dans la terre. Le marc de café possède d’autres vertus bien utiles au jardin. En le mélangeant avec la terre du jardin, il libère du potassium, de l'azote et du phosphore, il est donc une formidable aide pour permettre la bonne croissance des jeunes plants. Cela va non seulement les stimuler, mais aussi les fortifier.

Le marc de café pour déboucher les canalisations

Il peut agir comme un dégraissant et vous débarrasser de tous les résidus qui empêchent l'écoulement des eaux dans un évier ou un lavabo. Pour utiliser le marc de café, deux options s'offrent à vous : vous pouvez le mélanger avec du vinaigre ou bien verser le marc de café et laisser couler une grande quantité d'eau chaude en même temps. En plus, il va réduire les mauvaises odeurs qui peuvent se dégager des canalisations. Cette astuce n'est pas à utiliser tous les jours, car une trop grande quantité peut avoir l'effet contraire, c'est-à-dire boucher encore plus votre évier.