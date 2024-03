Ne négligez pas l'entretien de vos gouttières !

Des gouttières en aluminium vieilles de plus de 30 ans doivent impérativement être remplacées. Avant d'entamer leur nettoyage, assurez-vous d’être équipé en conséquence. Négliger l’entretien de vos gouttières pourrait créer de la moisissure nocive pour votre santé.

Nichées sur votre toiture, vos gouttières ne doivent pas être délaissées pour autant, et doivent être entretenues assidûment chaque année. En effet, une gouttière obstruée de quelque manière que ce soit peut mener à une éventuelle infiltration d’eau dans votre maison. De fait, il est conseillé de nettoyer vos gouttières a minima une fois par an, deux fois idéalement.

Les meilleurs moments pour procéder au nettoyage des gouttières sont au printemps et à l’automne lorsque les feuilles et les bourgeons sont tombés des arbres. À savoir que plus, vous entretenez vos gouttières, plus elles auront une meilleure longévité. Une gouttière en aluminium vieille de plus de 30 ans doit automatiquement être remplacée, car il se peut que ses pièces soient rouillées. Mais comment les entretenir correctement ?

Équipez-vous en conséquence

Avant de commencer le nettoyage de vos gouttières, assurez-vous d’avoir en votre possession tout ce dont vous avez besoin. L'équipement indispensable pour ce type d’entretien est une paire de gants, une échelle et l'accès à un tuyau d'arrosage. En cas d’une épaisse couche de feuilles, vous pourriez également avoir besoin d'une pelle à gouttière. Aussi, si votre toiture se trouve à plus de six mètres de hauteur, munissez-vous d’un harnais pour éviter tout accident.

Une fois totalement équipés, le travail peut démarrer. À l'aide de vos gants ou de la pelle à gouttière, enlevez les gros débris tels que les feuilles, les épines d'arbres, les branches, les nids d'oiseau, etc. Afin de limiter l’entrée des résidus dans le drain de vos gouttières, il est recommandé de commencer par les jonctions, qui se situent près des tuyaux qui mènent vers le drain. Lorsque les gros débris sont enlevés, servez-vous de votre tuyau d'arrosage, dans le but d'éliminer les tâches et les micro résidus logés dans vos gouttières.

Quels sont les dégâts probables ?

Si vous négligez l’entretien de vos gouttières, vous pourriez faire face à de nombreux dégâts. Notamment à cause de l’eau qui, lorsqu’elle n’est pas lessivée en profondeur, peut déstabiliser la base structurale des fondations de votre maison une fois qu’elle va dégeler. Aussi, des infiltrations dans votre toit ou dans vos murs peuvent provenir de vos gouttières mal entretenues.

Côté sanitaire, la négligence de l’entretien de vos gouttières pourrait provoquer de la moisissure dans votre habitation. En effet, ces micro-organismes, nocifs à la santé, se développent dans une maison où il y a de l’humidité en permanence. Or, cette dernière résulte d’une infiltration de l’eau pluviale qui n’a pas été évacuée par votre gouttière.