"Need your help" : des appels à l'aide ont-ils été inscrits sur les vêtements d'une marque chinoise ?

Un cri de détresse envoyé depuis la Chine, vers l'Occident. Comme on lancerait une bouteille à la mer. Selon plusieurs vidéos publiées début juin et devenues virales, les vêtements de la marque Shein cacheraient un appel à l'aide. Sur l'étiquette, de jeunes femmes disent avoir trouvé les mots "need your help", inscrits en anglais. Un message qui, pensent-elles, aurait été volontairement dissimulé par les travailleurs de cette entreprise chinoise et qu'elles dénoncent dans des vidéos faisant des millions de vues, notamment sur TikTok.

Un coup de pub d'autant plus mauvais que le réseau social s'avère le terrain conquis de l'entreprise chinoise, où elle réalise une publicité particulièrement agressive. Cette marque d'"ultra-fast fashion", qui s'inspire des modèles de marques comme Zara, Mango ou de grandes marques de luxe, afin de les vendre à très petits prix, est en effet devenue le géant de la mode en ligne en ciblant les plus jeunes via des influenceuses. Le hashtag "shein" compte ainsi plus de 30,4 milliards de vues sur la plateforme préférée des ados !