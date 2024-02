Nettoyer son lave-linge : nos conseils pour une machine à laver propre et saine

Nettoyer le lave-linge en profondeur permet de maintenir une bonne hygiène. Une machine à laver saine et propre nous met à l'abri de futurs désagréments. Voici nos conseils pour bien nettoyer son appareil.

Il lave nos vêtements, les rend propres et laisse une agréable odeur de lessive. Mais, elle aussi, elle a besoin d'un petit nettoyage en profondeur. On parle bien sûr de la machine à laver. On pourrait penser qu'en mélangeant eau et savon, le tambour de notre lave-linge s'autonettoie. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, négliger l'entretien de son appareil peut provoquer quelques déconvenues : un linge qui sent mauvais, une tuyauterie qui s'encrasse, et à terme, des pannes.

Du vinaigre blanc pour désinfecter la machine à laver

Le tambour de la machine peut vite se transformer en nid à bactéries. La règle, pour un lave-linge propre et sain, est d'effectuer un nettoyage en profondeur tous les 50 lavages ou environ tous les deux mois. Afin de désinfecter le tambour, on verse un litre de vinaigre blanc (oui toujours lui !) directement dans le tambour et on lance un programme à vide à haute température, c'est-à-dire 90°. De cette manière, on élimine toutes les bactéries qui se nichent à l'intérieur de l’appareil.

Du savon de Marseille pour désincruster le bac à lessive

Les résidus peuvent se former au fond du distributeur. Ce dépôt peut bloquer la lessive que l'on verse dans le bac et l'empêcher d'atteindre le linge. Par ailleurs, des moisissures peuvent apparaître du fait de l'humidité. Résultat : le linge est moins bien lavé et il a mauvaise odeur. Pour éviter cela, on démonte le bac à lessive, on le nettoie avec une éponge ou une brosse à dents usagée, du savon de Marseille et de l'eau tiède. De la sorte, on enlève les résidus de détergent, le calcaire, mais aussi les moisissures qui s'y logent.

De l'eau claire et du savon pour le filtre de vidange

Le filtre permet de collecter les corps étrangers qui tombent en fond de cuve. S'il est bouché, le lave-linge aura de grosses difficultés à évacuer l'eau. Pour nettoyer ce filtre, on débranche le lave-linge. On évite de réaliser cette opération après un lavage, car de l'eau chaude peut encore se trouver dans la machine et on peut se brûler. Le filtre se trouve, en général, au bas de la façade de la machine. On le dévisse à l'aide d'un tournevis plat. On n'oublie pas de placer une bassine devant le lave-linge pour l'écoulement de l'eau. Une fois que la vidange de l'appareil est terminée, on retire le filtre de la pompe et on le nettoie avec du savon et de l'eau claire, on retire également les résidus. Avant de le replacer, on le sèche délicatement. Le nettoyage du filtre de vidange doit être réalisé tous les trimestres.

Du savon noir liquide pour les joints

Ils ont un rôle très important dans le fonctionnement de la machine à laver puisqu'ils garantissent son étanchéité. Or, les joints s'encrassent très rapidement. Avec le temps, des traces de moisissure peuvent apparaître et ils stockent des bactéries. Il faut donc les contrôler régulièrement et les nettoyer aussi souvent. Pour cela, on utilise un chiffon imbibé de savon noir liquide. On nettoie les joints, mais aussi le hublot pour se débarrasser des saletés incrustées. On rince et on laisse sécher avant de refermer la porte de la machine à laver. Enfin, on n'oublie pas de vérifier l'état du tuyau d'évacuation, mais il est indispensable de le contrôler une à deux fois par an. S'il est encombré de saleté, on peut le nettoyer avec de l'eau chaude tout simplement.