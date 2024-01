Neuf activités à faire en hiver pour un chien en pleine forme

Le manque d'exercice physique conduit le chien au surpoids et à de nombreuses maladies. Il est donc particulièrement important de maintenir une activité en hiver. En extérieur comme en intérieur, garder son chien actif demande du temps et un peu d'imagination.

Ce n'est pas parce qu'il fait froid que votre toutou doit passer les longs mois d'hiver sagement installé à côté du chauffage en attendant le redoux printanier. Au contraire, il a autant besoin de rester actif que ses maîtres et, pour cela, voici neuf activités d'intérieur et d'extérieur à réaliser avec votre chien !

Quelles activités canines d'extérieur pour l'hiver ?

Il y a des chiens adaptés aux froides températures hivernales et d'autres beaucoup moins... Si vous possédez un Husky ou un Saint-Bernard, vous pouvez le laisser batifoler dans la neige pendant des heures, il adore ça ! À l'opposé du spectre de la résistance au froid, le Chihuahua, le Teckel ou encore le Lévrier sont très frileux, mais ce n'est pas pour autant qu'il doive passer l'hiver à l'intérieur ! Au contraire, habillez-le chaudement avec un manteau pour chien et éventuellement des bottines et sortez faire plusieurs courtes promenades par jour (ou engagez un pet-sitter).

À la campagne ou en ville, les sorties égayeront les journées de votre chien, le détourneront de l'ennui précurseur de comportements destructeurs et l'aideront à garder la ligne, car le froid augmente la consommation d'énergie. Vous pouvez même en profiter pour lui lancer quelques balles ou un frisbee, pour faire la course avec lui ou lui proposer des activités de développement de l'odorat. Cachez un jouet lui appartenant ou une friandise et encouragez votre toutou à le retrouver. Les chiens résistants au froid (ou chaudement habillés) peuvent également vous accompagner à une séance de cani-cross ou de cani-VTT, suivre différents parcours d'agilité extérieurs…

Dans tous les cas, restez toujours attentif au bien-être de l'animal en écourtant la balade s'il montre des signes d'inconfort ou de refroidissement. Dès votre retour à l'intérieur, incitez-le à boire afin d'éviter la déshydratation et à s'installer près d'une source de chaleur.

Quelles activités faire à l'intérieur avec son chien quand il fait froid ?

Si votre chien est trop sensible au froid pour sortir ou si la météo est vraiment maussade, de nombreuses activités d'intérieur vous permettront de le maintenir en forme durant l’hiver afin de lutter contre le surpoids autant que contre l'ennui et la déprime.

Avec un tapis de fouilles ou un jouet distributeur de croquettes, vous pouvez allier la stimulation cognitive à l'activité physique tout en empêchant votre toutou de manger comme un glouton. Son odorat peut aussi être stimulé par des parties de cache-cache en famille. Elles contribuent à son dressage et à l'apprentissage des ordres comme "attends", "pas bouger", "va chercher"... Pour les mêmes bienfaits, vous pouvez lui proposer des parcours d'agilité en intérieur en installant des obstacles et en augmentant le niveau de difficulté progressivement.

L'hiver est également propice aux sports d'intérieur. C'est le moment d'essayer le doga (yoga en partenariat avec le chien) ou de faire courir votre toutou sur votre tapis de course pour une dépense énergétique plus importante.

Vous manquez de temps aujourd'hui ? Ce n'est pas grave, votre chien s'occupera volontiers quelques heures avec un os à mâcher ! Enfin, n'oubliez pas de récompenser votre compagnon à quatre pattes par des félicitations, des caresses et quelques friandises occasionnelles.