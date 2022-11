Neuf lycées parisiens fermeront leurs portes d'ici à 2024, confirme Valérie Pécresse

Sont concernés le lycée général Georges-Brassens (19e arrondissement) et les lycées professionnels Brassaï (15e), Armand-Carrel (19e), le site de Charenton de Théophile-Gautier (12e), le site Friant de Lucas-de-Nehou (14e), Suzanne-Valadon (18e) et Charles-de-Gaulle (20e). À la rentrée 2024, devront ensuite fermer le lycée professionnel Jacques-Monod (5e) et le lycée général et technologique François-Rabelais (18e).

"Ce n'est pas un sujet de suppression de postes", a affirmé Valérie Pécresse. Selon elle, il y aurait dans ces lycées aujourd'hui 8000 places vacantes et la baisse des effectifs devrait s'accroître d'ici à 2030 avec une perspective de 12.000 places vacantes. Cette "restructuration" ne concerne, pour 2023, que 780 lycéens sur 46.000 à Paris, soit "1,6% des effectifs" et "moins qu'un lycée de petite ou grande couronne", a aussi relativisé l'élue de droite.

Le "regroupement" décidé ne devrait donc pas entrainer de "fermeture d'offre de formation", a promis le recteur de la région académique d'Ile-de-France et de l'académie de Paris, Christophe Kerrero. "Les lycées que nous allons fermer sont pour la plupart vétustes, en mauvais état", a ajouté la présidente de région, qui gère depuis 2021 tous les lycées professionnels de la capitale.