Noël : faut-il offrir un cadeau à son animal de compagnie ?

Aujourd'hui, l'animal de compagnie est un membre de la famille à part entière. C'est donc tout naturellement que de nombreux propriétaires lui font des cadeaux. Nouveau jouet ou accessoire, ils veulent faire plaisir à leur animal.

À l'approche de Noël, nous préparons les cadeaux à offrir à nos proches et il est de plus en plus courant d'en glisser un sous le sapin pour notre chien ou chat. Nos animaux peuvent aussi en recevoir pour leur anniversaire ou pour marquer un évènement important dans leur vie. Entre utilité du cadeau et choix de l'article, nous faisons le point sur cette habitude de nombreux propriétaires.

Pourquoi offrir un cadeau à mon chien / chat ?

Nos animaux de compagnie occupent une place importante dans nos vies et nous les incluons donc dans la distribution de cadeaux à Noël. Par anthropomorphisme, nous projetons nos attentes sur eux en imaginant la joie que leur procure le cadeau offert. Il s'agit donc autant de faire plaisir à l'animal qu'à soi-même et on aurait tort de s'en priver !

Quelle réaction attendre de mon animal face au cadeau ?

Votre chien pourra montrer son contentement lorsque vous déballerez son nouveau jouet, un harnais, une gamelle... C'est davantage un acte mimétique (il est heureux parce que vous l'êtes et qu'il le sent) que la conscience de la notion de cadeau. L'idée de Noël ou du temps qui passe fêté à date anniversaire lui est totalement étrangère, mais il partage votre bonheur. En revanche, n'attendez pas d'un chat ou d'un hamster qu'il saute de joie à la vue d'un distributeur de croquettes ou d'une balle. Au contraire, les effusions des fêtes peuvent les stresser, les apeurer et les faire fuir.

Quels cadeaux offrir à mon chien ?

Quel que soit le cadeau que vous offrirez à votre chien, il sera heureux parce que vous l'êtes, alors on privilégie l'article utile, qui ne ruine ni votre budget ni votre empreinte écologique ! On considère donc l'âge du chien, son caractère et ses habitudes de vie. Si votre animal est sportif, amateur de grandes balades ou de canicross, c'est le moment de lui offrir un nouveau harnais ou une laisse adaptée à l'activité. À un chien d'intérieur qui s'ennuie la journée, on achète volontiers un jouet de stimulation mentale comme un tapis de fouille, un plateau de sudoku spécial pour chien ou une boule de croquettes. Rien de tel qu'une friandise pour stimuler ses capacités cognitives ! Pour un chiot ou un animal hyperactif et destructeur, on peut privilégier un jouet très solide qui résistera aux coups de dents.

Tous les chiens seront heureux de recevoir une balle, un frisbee ou un jouet de corde, car ils sont la promesse de jeux partagés avec vous.

Au-delà des jouets, c'est aussi le moment d'offrir des cadeaux plus exceptionnels comme un manteau pour les balades hivernales, une gamelle anti-glouton pour les chiens trop gourmands, un distributeur de croquettes automatique, un nouveau panier, une cage de transport pour partir ensemble en vacances…

Quels cadeaux pour un chat ?

Il est plus difficile de faire plaisir à un chat qui se contente bien souvent d'un carton pour dormir en sécurité et d'un simple bouchon pour des courses-poursuites endiablées à travers la maison. Vous pouvez néanmoins compléter sa panoplie d'accessoires et améliorer son confort : griffoir, arbre à chat, hamac à suspendre à la fenêtre ou au radiateur, coussin chauffant, distributeur de croquettes, fontaine à eau, meuble litière, sac de transport…

Côté jouets, une balle rebondissante, une souris en tissu remplie d'herbe à chat euphorisante ou une canne à pêche feront son bonheur.