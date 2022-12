Pourquoi commémore-t-on la naissance de Jésus un 25 décembre ?

Noël n'est devenu une fête religieuse qu'en l'an 354 après Jésus-Christ, lorsque le pape Libère fixe la date du 25 décembre comme celle de la naissance de Jésus. La raison : profiter d'une fête païenne déjà bien installée dans les pratiques populaires de l'époque pour mieux diffuser la parole chrétienne. Il choisit alors la date de la fête romaine du "soleil invaincu" (Sol invictus en latin) qui célèbre le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment de l'année où les journées commencent à rallonger, et à l'occasion de laquelle on allumait de grands feux. Pour les croyants, "Noël affirmait que, pour les chrétiens, Jésus était le seul soleil levant, l’astre qui illuminait la nuit", détaillent ainsi les sites religieux spécialisés.

Et si Noël est fêté le 25 décembre et non le 21 - jour officiel du solstice d'hiver - c'est en raison d'une différence due au calendrier julien, institué en 46 avant J.C par Jules César, et qui avait fixé ce jour au 25 décembre. C'est donc cette date qui a été reprise pour fêter Noël. À noter d'ailleurs que si le 25 décembre est fêté par les catholiques et les protestants, Noël est célébré le 7 janvier par les orthodoxes et les Églises orientales, car cette date correspond au 25 décembre du calendrier julien.